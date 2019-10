Hoy, se conmemora el “Día de la Raza”, nombre como se le conoce popularmente al 12 de octubre, para conmemorar el “descubrimiento de América” por Cristóbal Colón en 1492. El nombre “Día de la Raza”, empero, varía de país en país. Por ejemplo, en España se le conoce como “Día de la Hispanidad”; en Estados Unidos, “Columbus Day”; en Chile y el Perú, “Día del Encuentro de Dos Mundos”; y, en Argentina, “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. Todos estos nombres, no obstante, dicen poco hoy, cuando el mundo está inmerso en un abismo migratorio por la convulsión interna en innumerables países: Venezuela, Siria, Honduras, Somalia, etc. Lo irónico es que todavía mucha gente en el mundo no ve a los migrantes como seres humanos, sino como invasores, lo que produce una presión sin precedentes y crea un sinnúmero de problemas. Lo peor es que la hostilidad por el choque entre una cultura y otra no ha cambiado después de 527 años y la superioridad que pretenden imponer unos respecto a otros es absurda. El mundo está cambiando y las fronteras que conocemos hoy no necesariamente se mantendrán en los próximos 30 o 50 años. Ojalá este día sirva para reflexionar sobre el futuro del ser humano, que este mundo convulsionado debe cambiar, por un mundo de paz, respeto y tolerancia. ¡Es lo menos que podemos hacer por nosotros mismos!