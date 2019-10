Cierto es que hay un malestar ciudadano en Panamá y que muchos diputados contribuyen con ese malestar. Los movimientos sociales, sin embargo, surgen muchas veces por espontaneidad, otras por la coordinación de alguien o de un grupo con un interés en particular. La Primavera Árabe fue un movimiento espontáneo, los Chalecos Amarillos también y los últimos acontecimientos en el Ecuador y Chile. Pero el movimiento, ese que protesta en la Asamblea Nacional, ¿cuál es su razón de ser? En el tapete hay algunos aspectos que afloran: Constituyente originaria y la reivindicación de derechos a la comunidad LGTB, entre otros. Mas las protestas se centran frente a la Asamblea Nacional, donde por un lado la Policía se aposta para evitar que los manifestantes irrumpan en el Legislativo y, por el otro, los manifestantes van con una predisposición a que si no los dejan entrar se “monstruosean”. Sin embargo, la Constituyente originaria parte del convencimiento del grupo que la promueve para con la sociedad. Cierto es que la Asamblea debatió un proyecto de reformas constitucionales, pero estas reformas son parte del paquete propuesto por el Ejecutivo que asumió lo que hizo la Concertación. Entonces, ¿cuál es la razón de las protestas ante la Asamblea Nacional? Si es fomentar el caos para cambiar la actual Asamblea y al mismo tiempo aupar la Constituyente originaria, la sociedad debe estar clara en el propósito, porque no tiene lógica la alteración del orden, afectando al resto de la sociedad que sigue trabajando para mover la economía de este país.