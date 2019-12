Está por iniciar labores un nuevo procurador General de la Nación. Hay muchas expectativas por su gestión y la sociedad anhela que devuelva la confianza en el Ministerio Público. La procuradora Kenia Porcell renunció tras las escandalosas revelaciones de los “VarelaLeaks”, donde quedó demostrado el funcionamiento de una “procuraduría paralela” en la que lo típico era la selectividad de los casos investigados y la persecución. Pero Porcell no actuaba sola; con ella había un equipo de confianza que se confabuló no para hacer justicia, sino para perseguir a los adversarios políticos y empresariales del expresidente Juan Carlos Varela. La salida de Porcell no puede ser la única; la sociedad espera que, por dignidad, todo su círculo cero deje el cargo también a partir de enero. Mantenerse en sus posiciones como si nada no solo es hipócrita, sino vergonzoso y retador, pues el nuevo jefe del Ministerio Público lo primero que debe hacer es sanear la institución de todas esas personas que actuaron con mala fe y contra la ley. Dejar los cargos desde enero podría entenderse como un acto de contrición y se vería como un gesto importante en la necesaria transición en la institución. Ojalá nos sorprendan con un acto de dignidad, porque el Ministerio Público necesita un cambio que mejore su imagen y dé la confianza a la sociedad, y no esperar a que los remuevan por su confabulación. ¿Será posible?