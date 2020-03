El engaño gubernamental

La credibilidad es fundamental en la gestión de cualquier Gobierno, sobre todo lo relacionado a las informaciones económicas. Y es que toda la sociedad, pero sobre todo, los inversionistas, requieren de información confiable del Estado para tomar decisiones. El pasado quinquenio, el equipo gubernamental en Economía y Finanzas se confabuló para engañar a todo el mundo. Mientras la economía naufragaba y que advertía mucha gente, el Gobierno panameñista reiteraba que el crecimiento económico estaba por arriba del cinco por ciento y que las finanzas del Estado estaban bien cuidadas. El asunto es que esta misma información la daban a los organismos internacionales que luego debían calificar la economía panameña. Estos organismos tampoco hicieron bien su trabajo, porque aceptaron sin chistar los números que les daban. Toda esta mentira se vino abajo cuando entró el nuevo Gobierno que descubrió que habían cuentas por pagar por el orden de los cinco mil millones de dólares y ahora la Contraloría General de la República revela que el crecimiento real de Panamá en 2019 fue de tres por ciento y no los más de cinco por ciento que ventilaba el pasado Gobierno. Lo triste de esta información no es otra cosa que el engaño, por lo que sería oportuno que se tomen medidas severas contra los funcionarios que mienten en las cifras, porque causan un grave daño a todo el país. Con las cifras no se juega, pero parece que esto no importó en el pasado quinquenio.