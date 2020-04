El dinosaurio Cotel

“[…] si no hacemos una verdadera reforma del Estado, será cada vez más difícil atraer inversiones extranjeras”

Así como hay que hacer un cambio sustancial del Código de Trabajo, el Gobierno también tiene que modernizar el dinosaurio que funciona en Gobierno y Justicia. Se trata de la Dirección de Correos y Telégrafos (Cotel) -ironía que todavía incluya el nombre de telégrafo-, para que pueda adecuarse a los tiempos de internet. Las nuevas plataformas y la revolución tecnológicas no funcionan con una oficina que estuvo diseñada para las cartas a mano y los mensajes por telégrafo. Ahora requieren que estén conectados en línea, porque empresas como Amazon, así lo demanda. Se dice que el 80 por ciento de la carga de este tipo de empresas, la hacen por correo y Cotel no tiene acuerdos con otros países para este tipo de negocios. La sola oficina da pena visitarla. En fin, si no hacemos una verdadera reforma del Estado, será cada vez más difícil atraer inversiones extranjeras. Además, nuestras leyes crean enclaves. En Costa Rica, solo para dar un ejemplo, las empresas pueden instalarse en cualquier región del país, lo que significa que todo el país puede beneficiarse de este régimen. La decisión es nuestra, si queremos aprovechar la oportunidad. ¡Así de simple!