Aliviar el encierro

Muchas son las quejas de diversas personas sobre las medidas adoptadas para la vuelta a la normalidad en el país. Ayer se inició con la primera fase, pero la sociedad requiere claridad en la hoja de ruta de las próximas fases. No hay una cuestión que haga más daño que el que no haya claridad en las explicaciones. Y la cuarentena, por más que digan que es la mejor medida, puede empezar a revertirse, si no se atienden los cuestionamientos de la sociedad. Y es que quien está encerrado, necesita saber cuándo va a salir. Así es la lógica del ser humano y por eso los panameños necesitamos que se diga con claridad qué día va a poder hacer esta cosa, qué se va a hacer esta otra cosa, pero dejarlo en la oscuridad lo que trae es incertidumbre y ansiedad. Sabemos que la mejor manera de controlar el coronavirus fue el distanciamiento social y en eso la inmensa mayoría cumplió. Ahora esa sociedad necesita tener certeza de cuándo podrá acudir a ciertos comercios, aun cuando se mantengan algunas medidas de la cuarentena. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de mantener un supermercado abierto o una farmacia y no se les permita a los ciudadanos comprar también en una ferretería o en una tienda de electrodomésticos, manteniendo las mismas medidas de bioseguridad establecidas? La claridad en la comunicación es la mejor manera de evitar la ansiedad de la población. ¡Así de simple!