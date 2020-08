Metas grandes con objetivos pequeños

A las grandes metas hay que trabajarlas con objetivos pequeños. Dicen algunos teóricos que hay tres características para lograr el grado de desarrollo: educación, ingreso per cápita arriba de 21 mil dólares e industrialización. Por el ingreso per cápita, los panameños, aún con la desigualdad, están por encima de este punto. Con la industrialización, el país tiene todo para volcarse a ese nicho, pero en educación, allí estamos en rezago. Por fortuna, el actual Gobierno ha puesto como su gran legado la educación y el presidente Laurentino Cortizo ha dicho que la educación es la estrella de su Gobierno. En ese sentido, ¿qué se está haciendo por mejorar la educación? La respuesta de muchos funcionarios, como ocurre desde hace décadas, es mucho. Hablan de inversiones en infraestructura, cambios de planes, en fin, un sinnúmero de respuestas que a cualquiera abruma, pero cuando se va a la realidad, esto no cambia. No se trata de que no hacen la inversión o que no se esfuerzan, pero ¿qué tal si la inversión no se hace donde debe hacerse? Basta una pregunta: ¿en cuál escuela pública de la ciudad de Panamá el presidente Cortizo pudiera matricular a sus nietos y cuyo nivel educativo esté a la par de la escuela donde los tiene matriculados actualmente? Si no hay respuesta positiva, lo mejor es que empecemos a trabajar, porque así se notará el cambio que se dice que se hará. ¿Seremos capaces de que, en un año, aunque sea una escuela pública tenga el nivel de una escuela de primer mundo? Este es el reto de las autoridades, porque las grandes metas se logran con objetivos pequeños. ¡Así de simple!