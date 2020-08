Otro de los grandes problemas de los panameños es su pensamiento en miniatura. Hoy, por ejemplo, no salimos de Martinelli y Varela, cuando debiéramos estar multiplicando el valor de nuestra posición estratégica. Panamá tiene la ruta, tiene los puertos, tiene dique, universidad marítima, pero pregunte si tenemos barcos. ¡Absurdo! ¿Qué nos hace pensar que no podremos tener una fábrica de barcos? ¿Por qué no podemos tener nuestra propia línea naviera? La eterna discusión sobre pequeñeces nos ha mantenido en lo pequeño. Un ejemplo de coraje y dedicación nos los dan Elon Musk y Jeff Bezos. Son personas que piensan en grande y por eso se han hecho grandes. Hoy, son ultramillonarios y pronto serán los reyes del espacio. Panamá tiene una envidiable posición geográfica, estratégica, que podría generar cantidades importantes de recursos para que su población no viva de migajas, sino con trabajos dignos, con servicios de salud de primera y jubilaciones de envidia. El problema nuestro es la estrechez mental que nos paraliza como sociedad. Da tristeza cómo la politiquería y la pobre visión de los Gobiernos, los sindicatos y las mafias económicas nos mantienen secuestrados. Tenemos que romper esas ataduras y pensar en grande, porque así se desarrolla una sociedad. ¡Así de simple!