El desmantelamiento del Ministerio de la Presidencia, con el objeto de desburocratizarlo y llevarlo a lo que realmente debe ser, es un paso en el camino correcto. Lo que hay que hacer también es crear el Ministerio de Planificación, porque su desmantelamiento en los 90 no ha dado el resultado esperado con la fusión en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo cierto es que tenemos que volver al Ministerio de Planificación, para que desde allí se planifique nuestro futuro por los próximos 10, 20, 30, 50 y cien años. Los panameños debemos tener las cosas claras sobre cada aspecto de nuestras vidas. Ese ministerio debe contener todo lo que debemos realizar a corto, mediano y largo plazo, con sus metas para cada etapa. Tiene que ser nuestra hoja de ruta y así evitar que cada cinco años, cuando llega un nuevo Gobierno, traiga un nuevo librito y desmantele o abandone todo lo que el Gobierno saliente había hecho. El Acuerdo del Bicentenario que el presidente Laurentino Cortizo está convocando para el próximo mes, tiene que ir en función de esa hoja de ruta para el desarrollo de Panamá. La Asamblea Nacional, en coordinación con el Ejecutivo y amplia consulta nacional, debe empezar ya la creación del Ministerio de Planificación, para que entre en funciones a partir del próximo año. No hay tiempo que perder, porque Panamá puede aprovechar esa oportunidad que nos catapultaría hacia un desarrollo y crecimiento de gran magnitud. Perder la ventana no es opción. ¡Así de simple!