¿Por qué algunas naciones tienen éxito y otras fracasan? Es una pregunta que mucha gente se hace y Panamá no es la excepción. La respuesta la da el profesor de la Universidad de Chicago y economista, James Robinson, en una amplia investigación. Robinson concluyó que el éxito de las naciones no depende de la geografía, de la cultura o de los recursos naturales; depende de instituciones que funcionen: parlamentos o tribunales honestos y reglas que rigen los derechos de propiedad y fomentan la competencia empresarial. En palabras llanas, debe imponerse la ética ciudadana. ¿Qué pasa en Panamá? Hoy, es común encontrar gente que cobra un salario sin trabajar, o que acepta un puesto para el cual no está preparado. Gente que acepta que destituyan a otro que hace su trabajo para ocupar la plaza y cuando le llega el turno de que otro “cliente” ocupe su puesto, alega persecución política o atentado contra sus derechos humanos, etc. Es el juegavivo que carcome. Un jubilado que defiende el sistema solidario, pero no acepta que le descuenten seguro, porque no le suma en la jubilación que ya cobra; es decir, quiere solidaridad en el gasto, pero no en el financiamiento. En pocas palabras, si los panameños queremos tener éxito como sociedad, no hay que inventar la rueda y tampoco se requiere de dinero: se requiere instituciones que funcionen y ética ciudadana. ¡Así de simple!