Son momentos de cambios, hacia una nueva época. El punto de inflexión es la pandemia que marcará el antes y el después. Estos cambios están provocando rupturas políticas y sociales. Chile, presionado por los descontentos, acaba de aprobar la Constituyente. Perú, desgarrado, desbancó a su presidente y Bolivia, a punta de votos, echó a los que osaron con sacar del poder a Evo. Todos estos países tienen en común un sistema político presidencialista carcomido que en más de cien años no ha podido ser ejemplo de estabilidad. Es el sistema que corroe la sociedad, porque al acentuar el peso del Ejecutivo sobre los otros órganos del Estado, imposibilita los controles y eso permite la corrupción. Panamá se adentra en un llamado a un diálogo nacional para alcanzar el Acuerdo del Bicentenario. Un nuevo Contrato Social se huele como parte de ese acuerdo, pero ¿qué Contrato Social? ¿Uno que siga con el mismo sistema inestable que no ha funcionado en ningún país? Los ejemplos de fracasos son múltiples: Uribe, Arias, Chávez, Correa, Evo, etc., han provocado cambios constitucionales que exhibieron como los más avanzados y ¿cuál ha sido el resultado? El presidencialismo no funciona y por eso hay que emigrar a otro sistema político como el parlamentario. En ese diálogo nacional la pregunta que cabe es ¿si los panameños estaremos a la altura de un cambio radical del sistema político que verdaderamente lleve al país al desarrollo? En unos meses se sabrá, porque el momento es oportuno para aprovechar la oportunidad. ¡Así de simple!