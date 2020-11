La insurrección social es una manifestación diaria y en muchísimos países. Es la rebeldía de la sociedad que aflora, luego de años de sometimiento a un sistema que la oprime y que da ventajas a unos sobre otros. Uno de los grandes peligros de estas insurrecciones es que la sociedad termine peor de lo que estaba y ejemplo de ello hay muchísimos. En países como Panamá, donde no hay liderazgos fuertes, el peligro es más grave, por eso hay que saber orientar a la sociedad, para evitar que la violencia se apodere de las calles y destruya universidades, líneas férreas, instituciones públicas, empresas…, pero, sobre todo, cause muertes. Desde cada hogar debe reflexionarse sobre el país que queremos y cómo construirlo, pero lo más importante es hacerlo de manera civilizada, con tolerancia a las diversas ideas. Y la manifestación social no es única de países latinoamericanos; España lo ha sufrido y Francia también. Los panameños tenemos la oportunidad de manifestarnos, pero en grupos de trabajo para llegar a acuerdos. Lo peligroso es que aquí sí hay personas y grupos que quieren llevar al país a la violencia y so pretexto de luchar contra la corrupción, contra la discriminación, contra (el abandono de) los más necesitados, en el fondo lo que buscan es causar inestabilidad política porque quieren llegar al poder. En España, el grupo de "Los Indignados" terminó en el partido político Podemos que hoy cogobierna con el PSOE y ¿qué beneficios ha logrado para los españoles? Panamá puede hacerlo mucho mejor. Hay que poner en práctica la tolerancia y llegar a acuerdos, sin necesidad de destruir el país.