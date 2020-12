Las cosas este año han sido duras para todo el mundo. Esto, si se ve desde la perspectiva económica, de confort o como de costumbre. Pero, si se mira desde una perspectiva reflexiva, podemos concluir que un microscópico virus, algo invisible, nos ha demostrado cuán vulnerable es la humanidad. Nos ha obligado a encerrarnos, a hacer un alto en nuestras vidas cotidianas y nos ha llevado a pasar más tiempo con nuestras familias; nos ha demostrado que se puede vivir sin el descontrol de las compras, de la juerga, del desborde social al que nos sometíamos… El virus nos ha puesto a reflexionar sobre el verdadero sentido de la vida y nos ha demostrado que todos somos iguales. Que no importa si eres rico o pobre, porque todos enfermamos igual si no nos cuidamos. Este virus nos ha enseñado que el valor de la vida, de la familia, de los amigos es superior a lo material, al consumismo, al dinero… Para esta Navidad, ahora que no podremos reunirnos por mantener la burbuja y el distanciamiento, nos hemos dado cuenta de que el abrazo al hermano, a la tía o al primo; que un beso a mamá, a papá y a los abuelos es más importante que un regalo. Que ese calorcito hermoso y confortable hace más falta que una costosa prenda. Esta Navidad muchos no lo podrán tener y derramarán sus lágrimas por algo que antes era puro trámite. Otros muchos pasarán la Navidad por primera vez sin ese ser querido que se fue por este virus. Sin duda, esta pandemia nos ha dado una lección que jamás olvidaremos. Para todos, aún con todas estas dificultades, ¡feliz Navidad!