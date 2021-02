A finales de los noventa, los medios escritos adoptaron un sistema editorial que literalmente ponía a producir información como si se tratase de “producción en serie”. Se trata de un sistema editorial donde desde la dirección se “vigilaba” al redactor si estaba “llenando la caja”, o si ya la información había pasado a edición, corrección o paginación. Se puso de moda “llenar la caja”, que literalmente fue un “shock” para los periodistas, porque lo que antes era una columna bien desarrollada, ahora se dividía en tres o cuatro “cajitas” que había que llenar con diferentes informaciones. Es decir, la moda era decir en una forma muy breve lo que había que decir, porque “al panameño no le gusta leer”. Esta moda perversa se fue institucionalizando, al punto que se adoptó como una verdad y ahora cualquiera afirma que “al panameño no le gusta leer”. Los periodistas dejaron la profundidad y no fue difícil que las notas de prensa de las oficinas públicas, de las agencias de publicidad o los partidos políticos acaparasen esos espacios chiquitos de los periódicos. Sí, la producción en serie se logró, pero en lugar de tener informaciones de calidad se llenó el diario de enunciados, so pretexto de que “al panameño no le gusta leer”. De paso se fueron eliminando los espacios para los artículos filosóficos, la literatura, los cuentos, las poesías, etc., “porque al panameño no le gusta leer”. Esta moda perversa ha sido uno de los graves daños que ha sufrido sociedad, ya que en lugar de que los medios sirvieran de vehículos positivos de orientación, lo que acentuaron fue promocionar la no lectura. Se produjo información en serie, pero se institucionalizó una moda perversa que ha afectado muy negativamente a la sociedad. ¡Así de simple!