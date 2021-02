“Panamá no puede seguir aguantando semejante humillación y sus funcionarios encargados de sacar al país de esa lista europea, […], deben cuestionar a la Unión Europea por su gran hipocresía”

Esta semana, Panamá volvió a aparecer en la lista de la Unión Europea de paraísos fiscales, “debido a que el país no ha resuelto sus deficiencias en el sistema de intercambios de información tributaria”. Panamá está en la lista junto a Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiyi, Guam, Palau, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. Un amplio reporte del diario español ABC, sin embargo, pone el dedo en la llaga de lo que es realmente la hipocresía europea al señalar que “la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) señaló en 2019 a siete países de la UE por mostrar 'rasgos de un paraíso fiscal y facilitar una planificación fiscal agresiva': Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos. Un estudio reciente de Tax Justice Network (red compuesta por ONG, académicos, sindicatos…) ha revelado que mientras los países de la lista negra de la UE son responsables de menos del 2 por ciento de las pérdidas fiscales globales, los estados miembros de la UE representan el 36 por ciento de las pérdidas fiscales globales, lo que se traduce en 154 000 millones de dólares anuales. Además, la lista -que se renueva dos veces al año- no incluye a ninguno de los 20 peores paraísos fiscales corporativos del mundo”. Panamá no puede seguir aguantando semejante humillación y sus funcionarios encargados de sacar al país de esa lista europea, en lugar de ver nuestra culpabilidad por el “no cumplimiento”, deben cuestionar a la Unión Europea por su gran hipocresía. ¡Así de simple!