Corrupción en mandos medios

Mucho se habla de la corrupción y por lo general se apunta a los mandos altos, sin embargo, hay una corrupción institucionalizada que es la verdaderamente dañina. Es la corrupción que está enquistada en los mandos medios y bajos; es la corrupción pesetera que por cualquier trámite hay que “pagarle la soda” al funcionario para que no te deje el trámite cogiendo moho. Hay un caso que ya hemos reseñado en este diario, que una persona, desde julio de 2019, una jueza ordenó al MEF devolver un dinero que el Ministerio Público arbitrariamente había incautado a un ciudadano que fue absuelto. Han transcurrido diecinueve meses y todavía la Dirección de Bienes Cautelados del MEF no cumple con lo ordenado por este tribunal de justicia. Y el problema no es solo en el MEF, esto está tan podrido que no hay institución en donde, para hacer un trámite al que el ciudadano tiene derecho, sea de naturaleza gratuita o por pago de tasa legal, el personal no pretenda que le dé una gratificación personal “por hacerte el favor de atenderte”. Es más, si te niegas se sienten insultados y te deniegan el servicio o buscan la forma de perjudicarte. Cada ministro, cada director, tiene la obligación de hacer una purga en los mandos medios y bajos, porque esa corrupción está causando grandes males a la institucionalidad. La corrupción hay que atacarla de raíz, hay que fumigarla, porque el país no merece que se le siga desangrando. ¡Así de simple!