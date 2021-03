Los migrantes venezolanos

La migración de personas es uno de los grandes problemas de la humanidad. No se trata de una decisión fácil que toma una persona para salir de su país. Por lo general lo hace por problemas económicos, por hambre, para huir de conflictos bélicos, etc. América, en las últimas décadas, ha sido sacudida por este fenómeno. Millares de centroamericanos transitan hacia Estados Unidos, muchos a pie, muchos en el “tren de la muerte”, pero la gente se arriesga en busca de un nuevo horizonte. Panamá ha sido un país muy estable; los panameños no son de emigrar, salvo por razones políticas en el pasado que muchos fueron a refugiarse a Venezuela. Precisamente ahora es Panamá la que recibió una muchedumbre de venezolanos que salió de su país en busca de mejores condiciones humanas y económicas. Aquí llegó una cantidad de venezolanos y los Gobiernos de Martinelli y Varela establecieron un mecanismo conocido como “Crisol de Razas” que le permitía radicarse en legalidad en el país. El mecanismo, empero, ya no está vigente y miles de venezolanos que se han quedado en Panamá tienen dificultad para legalizarse. Son personas que ya han establecido una familia y la mejor decisión de Panamá sería que establezca un mecanismo de protección a esos venezolanos para que se legalicen y puedan trabajar, generar ingresos y cotizar en la Caja de Seguro Social. Estados Unidos va por esa línea y Colombia es pionera en esa decisión humanitaria. Por un acto de humanidad, Panamá debe solidarizarse y regularizar a estos migrantes venezolanos. ¡Así de simple!