Un economista sacó sus números y fríamente calculó lo que se necesita para tapar el hueco financiero de la Caja de Seguro Social. Sus cálculos reflejan lo que ya se sabe. Que solo hay dinero para cubrir pensiones hasta 2025 y el déficit alcanzaría 65 mil millones de dólares en los próximos años. En pocas palabras, hay que resolver el problema sí, porque sí. Pero ¿de dónde sacar el dinero? Dice que ni siquiera variando la edad de jubilación, el aumento del número de cuotas o el aporte obrero-patronal, alcanzaría para cerrar esta enorme brecha. Lo peor es que hacerlo, generaría un disgusto social enorme, pero tampoco el Estado tiene dinero para cubrir el hueco. Su propuesta encaja con la creación de un gran fondo de pensiones que se alimentaría de un ahorro de los propios contribuyentes. Se trata de un incremento de cinco por ciento en el ITBMS; es decir, aumentar el ITBMS del 7 por ciento actual que tenemos al 12 por ciento y ese cinco por ciento de incremento iría directamente a ese fondo de pensiones. Esto no impactaría las finanzas de los más necesitados, porque todos los productos como alimentos, útiles escolares, libros, etc., están exentos del ITBMS. Incluso, que el incremento de ese ITBMS podría ser mayor en productos de lujo o aquellos en que su compra responda a una vanidad personal. Como lo afirma el dicho popular que “la cabeza no es solo para el sombrero” y esta es una propuesta para debatirse en el diálogo por la Caja de Seguro Social. Son ideas sueltas de una persona preocupada por la salud de la Caja, porque si esta fracasa, fracasa el país. ¡Así de simple!