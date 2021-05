Cuando se dan situaciones donde hay que decidir entre uno y otro, la lógica te lleva inmediatamente hacia donde decantar la decisión. El caso de un médico que tiene que enfrentarse a una difícil decisión de a quién salvar, si a un joven o a un anciano; en una catástrofe donde hay decenas de personas atrapadas; en una pandemia como la que vivimos hoy, etc. Hay situaciones que te llevan a extremos y los responsables de la decisión en ese momento tienen que someterse a una dura experiencia, pero siempre debe enmarcarse sobre el bien común. Y es que el bien común está presente en la justicia, en la comunicación social, en la medicina, en la seguridad, etc. Lo ocurrido el jueves en el Corredor Sur denota la prioridad de las autoridades de Seguridad, porque hicieron todo lo contrario. Hubo un incidente, donde unos delincuentes en un carro le dieron persecución a otro vehículo conducido por una dama. Al final lograron interceptarlo con disparos incluidos. Se bajaron, tomaron unas maletas y se marcharon. El auto y la mujer quedaron atrapados en el corredor, así como miles de conductores… Las autoridades policiales y de Seguridad, en lugar de despejar inmediatamente el área, le dieron prioridad a la escena del crimen. Se olvidaron de que hay cámaras de videos, fotografías, etc., que permitirían una fiel reproducción del escenario. Eso no importó, por el contrario, causaron un descomunal congestionamiento de la ciudad de Panamá, afectando a miles de personas. Esto es una grave señal, y no puede seguir. Esperemos que no se repita, porque el bien común debe ser prioridad. ¡Así de simple!