Cambios de forma pacífica

Somos reiterativos de que el diálogo es la mejor manera de una sociedad para alcanzar la paz. Los pueblos tienen derecho a molestarse y a que se levanten cuando algo no les gusta y es justo lo que está ocurriendo en América Latina, donde los pueblos de varios países han optado por el levantamiento. Sin embargo, al llegar a estas manifestaciones, quienes deben fomentar el diálogo para calmar las aguas, lo que hacen es encender más la chispa y ya tenemos los ejemplos de Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica, Colombia y ahora Nicaragua que está a punto de un estallido, porque el Gobierno de Daniel Ortega teme perder el poder en las próximas elecciones y por eso la ha emprendido contra la candidata Cristina Chamorro. Panamá tiene una sociedad que no es ajena a todos estos levantamientos y está también cansada de seguir bajo el mismo esquema, donde la desigualdad reina y un grupito es el que se beneficia de las riquezas del país. El gran problema de esta desigualdad es la falta de institucionalidad, de falta de vergüenza de la propia sociedad que le ha dado paso al florecimiento de la corrupción en todos los niveles. Esta situación del país nos tiene hoy ante la recolección de firmas para una Constituyente, por un lado y, por el otro, un Pacto del Bicentenario, donde al final de 2021 llegaremos a una conclusión pacífica sobre el devenir de Panamá. Los panameños en esto hemos sido sabios, por ahora, porque hemos optado por la vía pacífica para emprender los cambios y, aunque a unos les guste o no, es la mejor manera de llegar a acuerdos por el bien del país. ¡Así de simple!