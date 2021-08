Significativa fecha

Hoy se conmemora una fecha que reviste vital importancia para nuestra sociedad: el 15 de agosto de 1519, Pedro Arias Dávila fundó la ciudad de Panamá, y este mismo día, pero de 1914, se inauguró el Canal de Panamá. Ciudad y Canal han hecho de este país un binomio de triunfo, porque el Canal es el dínamo económico de la ciudad y su principal atractivo turístico. Hoy, sin embargo, con un mundo globalizado, con una nueva realidad respecto a la forma de trabajar y de estudiar, sería novedoso trazar una nueva ciudad cuyo epicentro sea el Canal. Sería oportuno que, tanto la Alcaldía de Panamá como la administración de la ACP y el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, convoquen a un concurso para que jóvenes urbanistas tracen esa nueva ciudad, porque la que tenemos hoy no sabemos hacia dónde va, ya que cada uno la impacta como quiere. Esa nueva ciudad debe contemplar desde la ciudad gubernamental, hasta la ciudad judicial; desde la ciudad de la salud, hasta el aeropuerto internacional de Tocumen. Debe integrar la ciudad del Saber, con la ciudad de las artes. Trazar las rutas clave para recorrerla, porque es prioritario considerar la movilidad en todo el trazado. Han pasado más de 500 años desde la fundación de la primera ciudad y es justo y oportuno que se trace un nuevo mapa que integre el Canal a la ciudad, ya que desde un inicio estuvo aislado, como un país aparte, pero ya la zona del Canal es parte de la ciudad y no contemplarlo así es un error. Además, hay que ponerle límites, porque no todo debe quedar abierto al desarrollo. ¡Así de simple!