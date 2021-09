“La equidad es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres respetando la pluralidad de la sociedad”. Es una definición profunda y que toda la sociedad debe asumir como propósito de vida. La crisis provocada por la pandemia nos ha conducido a enfrentamientos que en otras circunstancias no pasarían. Y el problema fue que con el tema económico no tomamos la mejor alternativa. El ciclo de “te presto, porque trabajas”, sencillamente, se rompió. Con la pandemia, ni había trabajo ni había forma de pagar… El pelotear los préstamos sí fue una solución para el del “contrato suspendido”, pero no para el que se le suspendió y luego se le botó. Hoy, lo que está en juego es el destino manifiesto de Panamá, incluso su democracia. Se nos olvida el valor geopolítico de Panamá; que ningún país de la región tiene ese componente. Lo triste es que muchos no entienden que la equidad fortalece el elemento clave para su crecimiento y desarrollo, la demanda interna agregada, que solo se logra con respecto a priorizar el desarrollo humano sostenible. En pandemia, el principal error es no haber entendido el valor de la equidad. Todavía se está a tiempo para evitar un estallido social y es cuestión de tomar decisiones basadas en esa equidad que hasta ahora no se ha visto. ¡Así de simple!