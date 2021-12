Construyamos

La tónica en los últimos años ha sido la crítica constante, mordaz y a veces sin fundamento, solo criticar por criticar. ¿Qué hemos conseguido con este esquema de cuestionamientos? Nada menos que hemos abusado de la crítica destructiva en lugar de la construcción. Y es que la crítica es necesaria, cuando cabe, pero en nuestro caso los resultados del abuso de la crítica que hemos cometido en Panamá están ahí. Un resumen de lo que es esto, lo plantea el presidente de la Cámara de Comercio José Ramón Icaza: “Somos de los 10 países más desiguales del mundo, con índices de pobreza que no son congruentes con nuestro crecimiento per cápita. En materia de servicios básicos, tales como educación, salud, agua, transporte público y manejo de desechos tenemos un déficit cuantitativo y sobre todo cualitativo”. Tenemos que cambiar y cierto es que un “perro es huevero aunque le quemen el hocico”, por eso no son los políticos actuales los que van a hacer el cambio. Tiene que surgir un nuevo liderazgo, joven y con ideas frescas. Tan lejano como el 2024, es importante que la juventud se empodere y comience a ocupar los espacios de esos políticos que basaron su liderazgo en el clientelismo y la cepillería. Ya la gente está harta de la crítica y necesita ese nuevo aire de optimismo que lógicamente lo dará ese nuevo liderazgo que requerimos. Reemplacemos la crítica por la construcción y tendremos un mejor Panamá. ¡Así de simple!