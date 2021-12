Conversión agrícola

Llevamos décadas y millones de millones de dólares invertidos en la conversión del agro, para pasarlo a una producción altamente tecnificada. Sin embargo, nada o muy poco cambia y seguimos en las mismas. Y todo se debe a que no ha habido un plan integral de inversión, con metas claras y resultados concretos. En los Países Bajos, por ejemplo, la agricultura está altamente tecnificada y se concentra en lugares específicos de producción. Con ello, los Países Bajos tienen una extraordinaria producción que no depende del sol o la lluvia, sino de la inteligencia artificial. Con los millones de dólares invertidos en invernaderos de pequeños agricultores que han terminado en nada, ya se hubiese tenido grandes cooperativas agrícolas, equipadas como debe ser y produciendo con alta tecnología. Al estar repartiendo pedacito aquí y pedacito allá, terminamos botando literalmente el dinero. Tenemos que hacer como las plantaciones privadas de banano, donde hay toda una logística y Panamá es un gran exportador de este rubro. Esto igualmente pasa con el café, que también lo hacemos de forma privada. Pero tenemos que replicarlo en cooperativas, donde juntamos pequeños agricultores produciendo un rubro específico, pero que permita exportar. Hay que cambiar el chip y empezar a producir a gran escala en productos que se nos dan bien. Aguacate, limones, cacao, etc. Ya vamos bien avanzados en piña, sandía y melones. Podemos hacer mucho, pero cambiando la forma como estamos invirtiendo en la producción. Seguir como vamos, es seguir en el error. ¡Así de simple!