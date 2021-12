Incongruencias

“[...] los temas centrales del país no se discuten, no se analizan, [...]”

En Chile, como en Panamá, pasan cosas incongruentes y que terminan infligiendo daños a la propia sociedad. En Chile están en la recta final de las elecciones presidenciales y el candidato de la derecha ha sacado una sarta de declaraciones que lejos de ayudarse, ha sido todo lo contrario. El candidato de la izquierda ha logrado el apoyo de miles de personas de su país, pero más con el respaldo internacional de un grupo de importantes intelectuales. En Panamá, el expresidente Martinelli ha estado preso, sus hijos son confesos en un tribunal de Nueva York por sobornos millonarios y un grupo de personas ensalza cada día más al expresidente, acusándolo de cuanta cosa, intentando minar sus aspiraciones para las elecciones del 2024 y evitar así que llegue nuevamente al poder. Sin embargo, la estrategia de ese grupo de personas está causando el efecto contrario, porque Martinelli está cada día en cada noticiero y espacio en las redes sociales y su popularidad crece y crece. Y el problema es mayor cuando los temas centrales del país no se discuten, no se analizan, porque Martinelli absorbe cada espacio. A esto se suma que quienes no quieren que Martinelli siga avanzando con miras al 2024, tampoco son la divina pomada y la enemistad con Martinelli no es por el país, sino por el poder y el dinero. Panamá no merece seguir atada ni a uno ni a otro, porque ambos son fruto de la misma matriz y solo hay que mirar lo que ocurrió en el decenio 2009-2019 y lo que hoy aflora como tema entre ambos sectores: coimas y narcolavado. ¡Así de simple!