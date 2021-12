Salario, productividad y eficiencia

El aumento del salario debe ser proporcional a la productividad. Es lógico, cierto y tiene todo el sentido. Sin embargo, en Panamá no se habla de eso, sino de salario mínimo y la pretensión de las organizaciones obreras, cada dos años que debe fijarse ese nuevo salario mínimo, es que aumente y ¡en grande! Los empresarios, aunque hablan de productividad, tampoco quieren profundizar en ello, porque se destapa otra serie de elementos en los que quedan muy mal parados. Por ejemplo, eficiencia. Pero lo peor es otro problema mayor que distorsiona todo el tema. Se trata del oligopolio reinante, pero que se traduce en corrupción, pues no es otra denominación que cabe: medicinas, alimentos, intereses bancarios, etc. Y el regulador, que es el Gobierno, tampoco hace mucho y mantiene una política del garrote y la zanahoria cuando conviene. Si a ello se suma que muchos de sus inspectores de trabajo están en oferta, la situación empeora. En este tema de salario, productividad, eficiencia, hay mucho por hacer y aunque todos hablan bonito de su área, el desarrollo del país depende de que todos trabajen en una misma dirección y con honradez. Seguir sin resolver estas tres variables, es seguir en el error. ¡Así de simple!