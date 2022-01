Para planificar el país que merecemos, lo primero que debemos hacer es concretar y eso empieza con plasmar en maquetas las imágenes objetivo. Es como cuando alguien contrata un arquitecto y le explica sus ideas sobre la casa que quiere construir. El arquitecto dibuja en un plano las ideas y hasta maqueta la casa. Es justo lo que debemos hacer con los acuerdos del Pacto del Bicentenario que ya proyecta lo que se tiene que hacer para enrumbar el país al desarrollo. Ahora hay que hacer esos acuerdos de forma visual. Y esto es de suma importancia, porque hoy no tenemos idea de hacia dónde va el país. El paso concreto ha sido ya la creación del Instituto de Planificación para el Desarrollo y ese lugar debe convertirse en un sitio de encuentro, para que las familias panameñas logren visualizar el país en su desarrollo. Hoy no tenemos nada de eso y, por el contrario, cada político saca sus planes, que incluso, cuando llega al poder deshace lo que el antecesor había empezado. Con ese relajo hemos perdido millones de dólares. Luego construye una serie de proyectos que los vende como necesarios para el país, pero quizás no son prioritarios. Lo que hace en concreto es llevar adelante un proyecto, porque hay un negocio detrás. Es hora de acabar con esa rapiña con el erario. Tenemos que hacer visible los planes de desarrollo en ciencia, tecnología, urbanismo, etc. Hacer visible el país que merecemos y motivar el orgullo de cada panameño. ¡Así de simple!