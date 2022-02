No es una ni dos, son miles de personas en Panamá que se manifiestan en las redes sociales sobre cuán caro nos venden los medicamentos en comparación con otros países. Lo que aquí nos cuesta una pastilla, en otros países equivale a comprar la caja. La pregunta es ¿por qué nadie hace nada? La respuesta es que los comerciantes de medicamentos financian a políticos para evitar que creen leyes que regulen el precio de los medicamentos. Lo peor es que muchos de estos personajes se dan golpes de pecho contra la corrupción, pero no miran que son los principales corruptos. Y son miserables, porque estafan a través de la salud. En la Asamblea hay un proyecto de ley para regular los precios de las medicinas y no se mueve en la Comisión de Salud. ¿Por qué? Sencillamente porque se protegen intereses. No hay excusas que valga con el alto precio de los medicamentos. Aquí hay una confabulación entre empresarios y autoridades. Alguien calculó que los panameños pagamos en sobreprecios de medicamentos alrededor de 400 millones de dólares al año, los que terminan en los bolsillos de estos miserables. Hay que ponerse serios y acabar con esta corrupción ya. ¡Así de simple!