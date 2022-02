Diplomacia

Un embajador es el representante de más alto nivel de un país en otro. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó al profesor Pedro Salmerón, un historiador experto en la Revolución mexicana, como embajador en Panamá, pero recibió el rechazo de los propios mexicanos, quienes no cuestionaron sus credenciales académicas, pero sí su comportamiento para con algunas mujeres que lo acusaron de supuesto acoso sexual. El presidente López Obrador se molestó con Panamá, porque le negó el beneplácito a Salmerón y dijo que nuestra canciller, Érika Mouynes, se comportó como “si fuese la Santa Inquisición”. Equivoca López Obrador su razonamiento, porque lejos de ser un asunto de Panamá, la designación de su embajador es de México y es a los mexicanos a los que va a representar. Los panameños nos avergonzamos cuando un cónsul nuestro desfiló en España con unos atuendos muy alejado de la seriedad diplomática. ¿Cómo se sentirán los mexicanos con las designaciones de su presidente? Las rabietas de López Obrador no deben ser para con Panamá, sino mirar lo que mejor convenga a su pueblo. La canciller panameña actuó bien y le ahorró al propio López Obrador mayores críticas por esta designación. México merece una buena representación diplomática en Panamá y si eso no lo entiende el propio López Obrador, el pueblo mexicano se lo hará saber. ¡Así de simple!