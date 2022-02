Trágico y absurdo

El embarazo de una niña de ocho años es tan absurdo que cuesta creer que sea cierto. Pero absurdo también lo es que su familia haya reportado la información, llevando a la pequeña al hospital, con 16 semanas de gestación. Pero absurdo también es que en el hospital hayan permitido que el embarazo siguiera, so pretexto de leyes que impiden su interrupción. Lo que está en juego es la vida de esa niña de ocho años y si la legislación no permitía interrumpir este embarazo, los diputados debían aprobar de urgencia una ley que así lo hiciera. Nadie conoce sobre el desgraciado que causó la tragedia a esta niña; que le robó su infancia y la convertirá en madre cuando debiera estar jugando con muñecas, disfrutando su infancia. Como sociedad, no podemos permitirnos que esto ocurra. Y la Asamblea debe actuar por casos como este, que tampoco es el primero en Panamá. Hace unos años se reportó sobre el caso de una joven que fue abuela a los 21 años. Tenemos que romper este ciclo perverso y cuidar de todos nuestros niños, porque, aunque muchos no lo sientan, son el futuro de la patria. ¡Así de simple!