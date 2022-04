Los cálculos políticos empiezan a alinearse en sentidos opuestos a los de hace un año. Y es que el plan de los diversos políticos no es desarrollar Panamá, sino llegar al poder. A principios de la actual administración, lo que se gestó fue un cambio constitucional y presionaron hasta que el tema, a través de una reforma, terminó naufragando en la Asamblea Nacional. Luego fue la recolección de firmas para una Constituyente Paralela que también naufragó. En resumen, de lo que se trata es de una forma de hacer campaña política en momentos en que está vedado hacer campaña política, porque el objetivo es la toma del poder. El problema es mayúsculo, porque los que se esconden detrás de todos estos movimientos, envuelven a gente buena que realmente quiere el desarrollo de Panamá. Todos sabemos cuán deteriorado está el país en educación, seguridad, institucionalidad y valores, pero ninguno de esos movimientos hace nada para unir el país y reconstruir lo que está mal. Su labor es de obstáculos, porque sus intereses ocultos conducen a la toma del poder y usufructuar de la riqueza nacional. Es necesario, sí, que surja un movimiento con legitimidad y trabaje por unir a la sociedad. El camino hacia el desarrollo va de la mano con esa unión. El deterioro es tal que la población no cree ya en promesas utópicas, sino en quién le resuelve al momento. Mientras sigan esos movimientos con intereses ocultos, seguirá reinando el modelo clientelista y así no vamos a ninguna parte. ¡Así de simple!