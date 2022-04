Un estadista

La falta de liderazgo en Latinoamérica es brutal. Solo basta hacer un simple ejercicio y ver qué presidente en funciones se puede sacar como un verdadero estadista desde Brasil hasta México. Y luego de esa comparación, hay que hacer otro ejercicio. ¿Quiénes podrían llenar ese vacío? En el camino se vislumbran algunos nombres como el de Lula, quien, pese a todos sus problemas judiciales, sí tiene una visión integral y global. ¿Es Petro en Colombia una de esas figuras? ¿Y quién en Panamá? ¿Alguno de los precandidatos panameños que han emergido tiene la capacidad de estar a esa altura? Estamos en una metamorfosis global y lo que necesitan los países como los nuestros es una visión global y no seguir imbuidos en problemas domésticos elementales, donde lo que hacen esos que llegan al poder es usufructuar de los bienes públicos. Hoy solo vemos una corrupción que crece y en eso la pasamos entretenidos. Cierto es que la corrupción es un problema, pero mientras no haya liderazgo y la sociedad no tenga valores, la corrupción seguirá ganando terreno. Panamá juega un papel importante en esta metamorfosis global y necesitamos estadistas; que surjan esas figuras, con un nuevo planteamiento, que nos hagan sentir orgullosos. Hay que pensar en grande, para ser grande. Seguir con mentalidad microscópica es seguir en el error. ¡Así de simple!