Nada de sorpresas

Estamos a unos días de que arranque la recolección de firmas para las candidaturas de libre postulación. De allí van a emerger nuevos liderazgos y es la oportunidad que tiene la sociedad de empezar a valorar las figuras de los partidos políticos y las nuevas caras. Y es que en la carrera presidencial salen toda clase de figuras. Gente que quiere dirigir el país, pero no tiene ninguna trayectoria social ni empresarial. Es oportuno que los medios de comunicación social pregunten también por la gente con la que se van a hacer acompañar. Para el 2024, no debe haber sorpresas. Los candidatos deben presentar tres o cuatro figuras que serían sus próximos ministros. Si realmente queremos hacer avanzar el país, debemos conocer quiénes serían esas figuras del futuro equipo gubernamental. En cada elección solo conocemos quién será el vicepresidente y luego nos sorprenden con gente que no tiene ninguna capacidad para manejar un ministerio. Y es la oportunidad que ahora se abre a la sociedad con esta carrera por la libre postulación. Tenemos que ver no solo la cara del candidato, sino del equipo que lo acompañaría. ¿Quién sería su ministro o ministra de Economía y Finanzas? ¿Quién sería su ministro o ministra de Seguridad?, por ejemplo. Si nos dejamos sorprender, ¿de qué valen las quejas a futuro? ¡Así de simple!