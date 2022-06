La crispación social aumenta en la medida que los problemas aumenten. El tema del combustible es serio y hay que tomar medidas sabias, de manera que no se desbalanceen las finanzas, pero tampoco hacer nada, se cause un efecto negativo a la población. La decisión de los transportistas de carga agrícola de paralizar sus funciones, exigiendo que se congelen los precios del combustible es parte de este problema. Cierto es que el Gobierno no tiene culpa en este aumento desmedido de los combustibles a nivel mundial, pero tiene que tomar acciones. Hoy es un grupo, mañana otro y pasado otro. Hay que tomar una medida integral, porque esto está afectando a toda la cadena y en su defecto, causando esa crispación social. Aunado a esto, la entrada de la campaña política lleva implícito el ataque al gobierno de turno. El problema con carburar para que esa crispación social aumente, con un problema externo al gobierno panameño, lo que causará serán más problemas al país. Aquí tiene que haber una solución conjunta y es hora de que el gobierno se reúna con las fuerzas políticas y analicen el problema y asuman una posición en común. Echarle más leña al fuego no lleva a ninguna parte, solo a la desesperación donde quien ganará será el que menos piensa. ¡Así de simple!