No hay cultura de ahorro

La gente ahorra por varias razones: para contingencias imprevistas, para la jubilación, para vacaciones, para compras futuras, para evitar deudas o para dejarle dinero a un cónyuge o a los hijos después de la muerte. Otros ahorran porque creen que es una buena idea. Sea cual sea el motivo, ahorrar no solo tiene beneficios económicos, sino que puede mejorar el bienestar psicológico y la salud emocional. Por supuesto, no todos están en condiciones de ahorrar, especialmente en este momento: para las personas con deudas, que viven con el salario mínimo o que están desempleadas, el ahorro no es una prioridad realista. Y existen los que, aun teniendo los medios, para ellos ahorrar no es una preeminencia. En Panamá, uno de cada tres panameños no tiene ningún ahorro. Por lo tanto, no tiene dinero propio al que recurrir en caso de urgencia o para usar a corto o largo plazo. Entre las dificultades para ahorrar tenemos que, como sociedad y país, no hemos evolucionado para afrontar nuestras necesidades más inmediatas. Por ejemplo, en lugar de responder a una carta amenazante del banco por una tarjeta de crédito sobregirada, tomando de inmediato medidas como congelar gastos y procurar mayores ingresos, reaccionamos pidiendo un préstamo con pago instantáneo pero con tasas de interés punitivas, eso hasta que llegue un “veranito” o próximo cheque que pueda ayudar a pagar lo adeudado. Por supuesto, esto acelera el ritmo cardíaco, aumenta la angustia y es un estilo de vivir al filo de la navaja, casi en modo de supervivencia, pero en realidad es un desastre financiero a largo plazo.