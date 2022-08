La idea de crear tierras comarcales tuvo como objetivo preservar la cultura de nuestros pueblos originarios. Sin embargo, los indígenas panameños han evolucionado y exigen las mismas condiciones que sus hermanos latinos. La pregunta es, ¿para qué sirven las comarcas? Hasta ahora no han demostrado proteger la cultura ancestral y tampoco han servido para resguardar los bosques y afluentes. Lo peor es que el caciquismo imperante está corrupto y aplica leyes sin razón, como el cepo o los hortigazos, que son claras violaciones a los derechos humanos. Poseen una inmensa masa de tierra que tiene muy poca productividad. Ya es hora de que a nuestros hermanos indígenas se les saque de esa mentira comarcal y se trabaje en un verdadero plan de desarrollo humano. Hoy lo que hay es pobreza y un enorme gasto económico en subsidios que no conducen a nada. La única beneficiada es la casta cacical que se aprovecha de su pueblo, y eso ya no es tolerable ni viable. Lo peor es que en nuestras narices se llevan los bosques comarcales, que terminan en los aserraderos chinos desde donde se exportan luego como maderas preciosas. Ya basta de esa mentira que no ha funcionado ni para los indígenas ni para el resto del país. ¡Así de simple!