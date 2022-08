Los recientes cierres que provocaron desabastecimiento en los supermercados del país, trae la necesidad de pensar y planificar el país. Y es que no se puede estar a expensas de que cuando cualquier grupo de presión se le antoje, cierra las vías de comunicación, sobre todo la Panamericana, causando graves daños a la economía del país. Ya es hora de que el Gobierno planifique tanto la carretera que iría desde Colón hasta Bocas del Toro, como la comunicación terrestre con Colombia. El Tapón del Darién ha demostrado que no tapa nada y los miles de migrantes que lo cruzan a diario es prueba de ello. Tampoco es correcto seguir con la escusa de que detiene el ingreso de la fiebre aftosa. Lo que sí ocurre con El Tapón del Darién, es que tenemos una inmensa selva tropical, pulmón de nuestros países, que está siendo devorada internamente sin que nos demos cuenta, por no tener accesos. Lo que también hacemos es que perdemos millones de dólares en la economía fronteriza que se genera entre dos países. Panamá no puede seguir con ese aislamiento innecesario. Igual ocurre con la vía hasta Bocas del Toro, donde tenemos un puente que cruza el Canal que no lleva a ninguna parte, porque hasta ahora no lo usamos para lo que realmente sirve: comunicar Colón con el interior del país. Es cuestión de pensar, planificar y actuar. ¡Así de simple!