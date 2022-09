El momento está en su último tramo, para que los panameños tomemos decisiones fundamentales. No hay que ser un experto para determinar la población donde más niños nacen y en la que menos. Así las cosas, el relevo generacional se halla en una parte de la población que hoy está muy descuidada, lo que indudablemente empezará a tener sus efectos en la próxima década. ¿Qué se hace para solucionar este problema demográfico que se nos viene encima? Panamá no es el único país cuya población está envejeciendo; la tasa de natalidad cae abruptamente en las poblaciones con más recursos y con buena educación, pero aumenta donde hay más pobreza y menos educación. ¿Qué están pensando nuestros políticos? Hay que empezar a encaminar los esfuerzos para sacar a la gente de la pobreza y educarla, de lo contrario tendremos un país rico, pero sumido en la pobreza. No es solo llegar al poder para empezar a tomar decisiones, porque un estadista debe aconsejar, no importa si está en el poder o no. Lo triste es que la sapiencia de nuestros políticos solo aparece cuando toman el poder. Por lo pronto, el gobierno de turno nos debe decir qué hace al respecto o qué va a hacer. ¡Así de simple!