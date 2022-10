La penetración del narcotráfico en las sociedades latinoamericanas es avasalladora. Son grupos que trabajan sin descanso y con una organización milimétrica y sin perdón a las equivocaciones. Panamá no escapa a esta fuerza externa que demuestra su poder a cualquier hora y lugar. Vemos crímenes tanto en Colón como en la ciudad capital, pero también en cualquier parte de la campiña interiorana. Su actuar no responde a límites de la seguridad nacional, porque lo hacen como si esta no existiera. En México, por ejemplo, hay un informe de los militares que advierte de la presencia de grupos criminales en las 16 alcaldías de la capital que secuestran, venden droga a nivel local y la mueven fuera de la ciudad, extorsionan y trafican con personas... Panamá no ha llegado a esos extremos, pero es preocupante el avance de estas organizaciones criminales que, de no hacer nada, seremos un calco de lo que pasa en el país norteño. El Gobierno ha presentado un proyecto de ley de Extinción de Dominio, que es un conjunto de normas que permite golpear en lo económico a las poderosas bandas delincuenciales. Sin embargo, en la Asamblea no se mueve. Si bien debe cuidarse muy bien la redacción, para impedir su uso contra enemigos políticos, la ley es necesaria. Hay que combatir estos grupos criminales con firmeza, porque de no hacerlo, México será un detalle. ¡Así de simple!