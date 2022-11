Justo unos días para el Mundial se empezó a levantar una ola contra el país anfitrión, Catar. Que si la cantidad de personas que murieron en la construcción de los estadios; que si Catar fue beneficiada con la sede por un acto de corrupción, etc., pero lo que más ruido generó fue la decisión de las artistas Dua Lipa y luego de Shakira, entre otros, de no ir a la apertura del Mundial, porque Catar no respeta los derechos humanos. Sin embargo, hace más de seis años se conoce que Catar albergaría la sede del Mundial 2022 y no hubo manifestaciones contra la Fifa por esto. Si tanto se argumenta contra Catar, ¿por qué los 32 equipos decidieron ir a jugar ese Mundial en Catar y con mucho entusiasmo? Estas son solo algunas de las hipocresías que se observan de muchos de los que aplaudieron a Dua Lipa y Shakira, pero seguro estarán remando para que triunfe su selección justo en el país que cuestionan. Los derechos humanos deben ser respetados en cualquier parte del mundo y Catar tiene mucho camino que recorrer en esta vía. Pero la hipocresía no debe primar en la supuesta defensa de los derechos humanos, porque hiere a los que sí luchan con estoicismo porque cada ser humano reciba un trato justo y con dignidad como persona. ¡Así de simple!