A diario se contabilizan los casos donde son asesinadas personas por sicarios. Aunque cierto es que en la mayoría de los casos se trata de “ajuste de cuentas”, término usado por las autoridades para describir que es un asunto entre bandas, lo real es que estos hechos también afectan la seguridad colectiva y la percepción de inseguridad que vive el país. Panamá está mejor que otros países respecto a la seguridad, pero es “consuelo de tontos” asumir eso para no aceptar que hay un problema. Los asesinatos se dan a cualquier hora y resumir que son “ajuste de cuentas” es aceptar que vivimos en un mundo paralelo, donde hay reglas y muy claras sobre que romperlas se paga con la vida. No hay juicio ni presentación de recursos para dilatar los casos. Se paga con la vida y punto. En pocas palabras, las autoridades han dejado que este monstruo crezca y mañana será un verdadero dolor de cabeza, como lo es en México, Honduras y otros países latinoamericanos. A la delincuencia hay que combatirla con mano dura y no permitir que haya este mundo paralelo, porque mueren inocentes, como lo ocurrido hace unos días cuando las ráfagas de las metrallas acabaron con la vida del ajusticiado, pero también de la inocente hija de solo seis años. La inseguridad está creciendo y hay que pararla ya. ¡Así de simple!