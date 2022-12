A prepararse

La normalidad que todos queremos no va a llegar como esperamos, porque el mundo transita por una metamorfosis que es difícil digerir lo que ocurre. ¿Estamos o no en una guerra mundial? La pregunta cabe y tiene sus respuestas. Sin embargo, no se trata de una guerra convencional, sino de una transformación total. Y es que si bien hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, varios países como Japón se preparan para una guerra. Al margen de ello, la transformación que vive el mundo es tal que un virus nos cambió la vida, una invasión que obligó a usar leña y carbón como combustible, una tormenta invernal nunca antes vista y el bot conversacional ChatGPT, que es capaz de redactar desde una carta de amor, hasta adivinar acertijos y programar. Lo que experimentamos no es algo aislado, sino de un conjunto de cosas que pasan a nuestro alrededor, que solo hay lugar para prepararse. Es el mundo nuevo, polémico, de cambios profundos que experimentaremos. Estamos a la víspera de la nueva generación de vacunas contra la malaria, la tuberculosis, el VIH, el cáncer. Nos encaminamos a la conquista de la Luna y vivir con carros voladores. En Panamá, los políticos deben empezar a mirar esa transformación, en lugar de seguir con sus diatribas que aburren y que en nada ayudan al desarrollo del país. Hay que prepararse. ¡Así de simple!