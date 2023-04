América Latina sufre una ola de violencia que no ha dejado de crecer. El crimen organizado -fomentado por el narcotráfico y la explotación de los flujos migratorios- se abre paso en Ecuador y Costa Rica, que hasta no hace mucho registraba cifras bajas en torno a la violencia. Las alertas también se han activado desde México hasta Chile y Argentina. El contexto ha generado un descontento general de la población, sumado al miedo que se vive en la calles. Para los gobiernos ha supuesto un revés en sus políticas de seguridad. Un ejemplo de ello ha sido la decisión del presidente Guillermo Lasso de autorizar a los civiles la tenencia de armas para defensa personal como solución a la escalada de violencia que vive el Ecuador; una medida que muchos cuestionan. Sostienen que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Según la consultora Gallup, el 85% de los ecuatorianos considera que la delincuencia se ha disparado en los últimos meses. En Chile, los asesinatos de policías han revuelto el país. El gobierno de Gabriel Boric ha tenido que orientar gran parte de su agenda política a este tema de seguridad que, según todas las encuestas, es la mayor preocupación de los chilenos. Ante este panorama urgen estrategias e inversiones conjuntas en todo el subcontinente contra el crimen organizado. Hay que actuar con rapidez, de lo contrario las manchas violentas no serán fáciles de remover.