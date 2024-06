Todos somos conscientes del problema financiero del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social. En lo que se difiere, es en la fórmula para resolver el problema y es aquí donde hay que actuar con inteligencia. Y no es moviendo las paramétricas caprichosamente, porque en lugar de solucionar agrandamos la crisis social. Y es así como algunos economistas sugieren que se analice la posibilidad de establecer los años de cotización, empezando en 30 y subiendo hasta 35, pero que no haya edad de jubilación. Con esta medida la población no siente el fuerte impacto y la Caja recibe más ingresos. Pero hay otra forma de engrosar los ingresos de la Caja, específicamente para el IVM y es con un aumento del ITBMS a los artículos suntuosos. Un televisor de hasta 48 pulgadas paga siete por ciento, pero si la persona quiere uno de 55 pulgadas para arriba, pagaría 12 por ciento y ese cinco por ciento adicional, pasaría directo a la Caja. En pocas palabras, hay fórmulas novedosas que permitirían darle sostenibilidad a la Caja, sin causarle un trauma a la sociedad, de por sí golpeada por la situación económica del país. Tenemos que solucionar el déficit actuarial, pero hagámoslo con inteligencia. ¡Así de simple!