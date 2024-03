Cinco de los ocho candidatos presidenciales han afirmado que apenas lleguen al poder, convocarán a una Constituyente. Sin embargo, la campaña está a menos de 50 días de culminar y ninguno nos ha explicado en qué consisten sus cambios. Porque la Constituyente no es para hacer una constitución a imagen y semejanza, como la del 72, que incluso dio nombre y apellido. La Constitución es la Carta Magna de la sociedad y por tanto, tiene que ser parte de un acuerdo nacional. Es plausible la iniciativa de los candidatos, pero es irresponsable lanzar una propuesta sin siquiera decirnos lo que ellos consideran que se debe cambiar. Por ejemplo, la segunda vuelta, los circuitos electorales para que volvamos a los diputados provinciales, la escogencia, vigencia y edad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la elección de los gobernadores, elecciones a medio término, etc. No tenemos una idea de qué constitución están proponiendo y la sociedad tiene que saber a qué se enfrenta, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad como ocurrió en Chile. Panamá sí necesita un nuevo Contrato Social, pero que ayude a unirla cada vez más. No necesitamos una Constituyente que termine desuniendo más a nuestra sociedad. Independientemente quién gane las elecciones, todos los que se presentan son panameños y su liderazgo cuenta. Es hora de que nos expliquen cuál es su plan. ¡Así de simple!