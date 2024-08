Cultura y pensamiento crítico

¿Cómo acercar la cultura a la población? La pregunta que puede parecer necia no termina de lograr una respuesta directa. Lo que sí se puede asegurar es que no será a la fuerza, por obligación. En un mundo en el que, sobre todo los jóvenes, están expuestos a un mar de estímulos, gracias a la tecnología, se vislumbra más complicado hacer calar contenidos que tengan valor cultural y educativo. Este fue uno de los temas discutidos en un conversatorio organizado por la Decana en la Feria Internacional del Libro. Utilizar un lenguaje accesible, aprender las claves de la comunicación actual es menester tanto de artistas como de comunicadores para lograr esta meta, sin embargo, podríamos quedarnos en la orilla, en lo simple, en lo banal. Por ello, es imprescindible generar, a través de la educación, ese preciado pensamiento crítico que penetre en las mentes de las nuevas generaciones y que haga más fácil la decisión por una buena lectura, por la buena música, independientemente de su género y ritmo, por abrazar nuestras costumbres y proteger nuestro patrimonio. Los medios de comunicación tenemos las funciones de informar, educar y entretener, es cierto. Pero también lo es el hecho de que un medio de comunicación no puede convertirse en el remplazo del aporte que debe ofrecer el sistema educativo de un país. El trabajo es arduo, aunque se puede lograr si todos los que tomamos parte del ecosistema cultural apoyamos, pero es imprescindible lograr ese pensamiento crítico que aportará una buena educación.