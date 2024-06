No más improvisación en el agro

El gobierno saliente deja el desasosiego sembrado en los campos panameños, con deudas millonarias principalmente a maiceros y arroceros, amén de reiterados incumplimientos con el sector agropecuario. En las últimas décadas, el ministerio de Desarrollo Agropecuario ha estado bajo la conducción de ministros provenientes en su mayoría del sector ganadero y avícola, que dentro de sus funciones han dispensado poca importancia a otras labores, olvidando que allí concurren una amalgama de actividades que requieren del apoyo gubernamental. Es urgente incrementar el rendimiento de la producción y no estar apadrinado por incentivos que, bajo el eufemismo de “compensaciones”, minan la capacidad productiva al imponer topes a las cosechas y que además merman las finanzas públicas. Próximos al estreno de un nuevo gobierno, el sector agropecuario necesita de una ayuda real y efectiva que desarrolle una política tendiente a incrementar la producción, única vía para garantizar la seguridad alimentaria y para proyectar una oferta exportable que no solo dependa de uno o dos rubros. Esperamos que el ministro que han designado a partir del 1 de julio mire los errores del pasado y caiga en lo mismo. El país no aguanta más improvisaciones.