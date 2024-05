¿Qué comemos?

El consumidor tiene derecho a saber cuáles son los productos menos nocivos para su cuerpo al momento de elegir qué comprar. La ley panameña no exige proporcionar datos a través de las etiquetas frontales, adheridas a los alimentos que advierten el contenido de calorías, grasa, azúcares o sodio. El cliente necesita una forma más accesible y menos técnica como la típica tabla nutricional. Sin embargo, no todo está perdido, en Panamá hay iniciativas de la sociedad civil que pretenden alzar la voz en la Asamblea para promover una alimentación saludable y que los consumidores tengan mayores conocimientos a la hora de adquirir un producto. Es lamentable que a menudo veamos en nuestra sociedad el aumento de diabetes, hipertensión, obesidad, debido a una mala alimentación. Estoy hay que frenarlo. Las empresas tienen que estar obligadas a vender alimentos sanos. Además, debemos ser vigilantes y denunciar las trampas: muchos de los alimentos importados ya vienen con su etiqueta frontal, pero los fabricantes o tiendas utilizan grandes stickers que tapan los octógonos que indican que el alimento tiene “exceso de grasas totales” entre otras advertencias. Las decisiones que tome el país deben responder a resguardar la vida y la salud del panameño. Hablar de salud es hablar del derecho a la vida y eso hay que entenderlo. La salud es prioridad y con ella no se juega.