Tomar acciones

La constante fluctuación de la energía eléctrica, donde el servicio que se presta no es eficiente, es un grave problema en Panamá. Y con la telefonía celular, pero sobre todo internet, es una constante lucha. Panamá es un país que tiene las mejores conexiones marítimas y el hub aéreo de primer nivel, pero ridículamente un pésimo servicio eléctrico y de internet. En el caso de la distribución de energía algo pasa, porque los apagones son constantes. Aquí tuvo que haber un descuido perverso que nos tiene en esa situación, poniendo en peligro los aparatos eléctricos que cuando se dañan, nadie responde, aunque se haga la denuncia. Cuando se privatizó el IRHE, la tesis era de que aquí iba a haber un servicio eléctrico de clase mundial. Se creó un Ente Regulador, pero luego todo cambió. Hoy tenemos una Autoridad de los Servicios Públicos, pero parece que en los últimos años ha dejado pasar, porque el servicio que recibimos los ciudadanos es ineficiente y el propio presidente Mulino ha advertido sobre el particular. Con el internet también hay que hacer algo. Aquí tenemos las que velocidades son por miles de megas. En pocas palabras, nos dicen que nuestro internet tiene la velocidad de un Ferrari, pero la realidad es que no alcanza a una bicicleta. Las autoridades tienen que acabar con estas mentiras y obligar a las telefónicas a garantizar el servicio que venden, porque no hacerlo se llama robo. La nueva administración de la Asep tiene un gran trabajo por delante y cualquier acción en resolver estos problemas, cuentan con el apoyo de toda la población. ¡Así de simple!