El reciente “debate” presidencial dejó clara una realidad: ¡No fue un debate! Cinco temas estaban sobre la mesa: Seguridad, desarrollo sostenible, Caja de Seguro Social, Educación y empleos. Algunos candidatos literalmente daban respuestas ajenas a las preguntas y otros repregutaban sin relación al tema. Nadie puede concluir qué se va a hacer con cada uno de los problemas de esas cinco temáticas. Una queja fue de que no había suficiente tiempo para explayarse, pero es tan fácil sostener, por ejemplo, diciendo cómo bajar los homicidios lo más cerca a cero, aplicando la mano dura, aumentando el pie de fuerza, etc. O bien podrían decir que generarían cien mil empleos fomentando el turismo con tantos puertos de cruceros, aperturando nuevos nichos para hoteles, etc. El formato quizás no debió ser de preguntas pre elaboradas, sino que del tema seleccionado, el candidato elaborara su propia pregunta para fomentar la discusión. Lo que vimos fueron algunas propuestas y sí, muchos golpes contra el adversario. ¿Qué ganaban con eso? La realidad es que fue un esfuerzo, pero sin alcanzar un objetivo, que era proyectar estadistas que debatieran sobre estos cinco temas seleccionados. Nadie puede hoy concluir qué va a pasar con los problemas de seguridad, desarrollo sostenible, Caja de Seguro Social, Educación y empleos, porque no hubo debate y seguimos en la incertidumbre. ¡Así de simple!